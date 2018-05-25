مينا يبدي رغبته بالاستمرار في برشلونة

شدد الكولومبي يري مينا مدافع فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الخميس على أنه لا يفكر مطلقا في احتمالية رحيله عن الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم مينا لبرشلونة في يناير الماضي، قادما من بالميراس البرازيلي، غير أن تقارير إخبارية أشارت إلى أن إدارة الفريق المتوج بالثنائية المحلية بإسبانيا في الموسم المنقضي، مستعدة لإعارته هذا الصيف، منوهة إلى أن فريق ليفربول الإنجليزي يبدو وجهة محتملة له. ورغم ذلك، يؤكد مينا أنه لا يعتزم ترك برشلونة في الفترة المقبلة.

وقال اللاعب الكولومبي لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: الرحيل عن برشلونة لا يدور في ذهني على الإطلاق، لن يحدث ذلك، أريد أن أنجح هنا، تعلم كل شيء من زملائي في الفريق وتطوير مستواي ليس بالأمر السهل، لأن برشلونة أفضل فريق في العالم حاليا، ويتعين عليك الفوز دائما. لكنه تحد رائع.