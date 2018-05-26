الادعاء السويسري: بلاتيني قد يواجه تحقيقات إضافية

كشف مكتب الادعاء الاتحادي السويسري يوم السبت، أن الفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد يواجه مزيدا من التحقيقات ، رغم اعتقاده بأن الأمور انتهت.

وكان بلاتيني قد أوقف لمدة ثمانية أعوام بقرار من لجنة القيم بالفيفا في عام 2015 ،وتقلصت العقوبة إلى الإيقاف أربعة أعوام ، وذلك في القضية المتعلقة بتحويل مبلغ "مثير للشبهات" من السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا إلى بلاتيني ، في عام 2011 .



وقال أندري مارتي، المتحدث باسم مكتب الادعاء ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن السلطات السويسرية أبلغت بلاتيني بأنه لا تجرى بحقه أي إجراءات في الوقت الحالي ، لكنه أكد على أنه من الخطأ التأكيد على أن تحقيقات أخرى لن تجرى بحق بلاتيني.



وكان المهاجم السابق بلاتيني (62 عاماً) قد أعلن في يناير الماضي الاستئناف ضد عقوبة الإيقاف أربعة أعوام أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.



وقال بلاتيني : إنه أمر يتعلق بالشرف ، أريد أن تكون هناك عدالة.. هذا الاستئناف يتسق مع ما كنت أقوله دائما: لم أرتكب أبدا أي أخطاء، لقد قررت أن أحافظ على حقوقي حتى النهاية وإثبات أنني بريء.