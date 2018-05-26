الحارس ماثينيا يترك هامبورغ ويتجه إلى نورنبرغ

أعلن نادي هامبورغ الألماني لكرة القدم يوم السبت انتقال حارس مرماه كريستيان ماثينيا إلى فريق نورنبرغ الصاعد مؤخرا لدوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليغا).



وابتعد ماثينيا عن التشكيلة الأساسية لفريق هامبورغ، الذي هبط لدوري الدرجة الثانية، لمصلحة جوليان بولرسبك، في الجولات الأخيرة من البوندسليغا.



ويبدو أن رجلا واحدا هو من سيبقى في هامبورغ للقتال على الصعود مرة أخرى لدوري الدرجة الأولى وهو المهاجم بيير ميشيل لاسوغا، الذي كان معارا لفريق ليدز يونايتد المنافس بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي.



وقال لصحيفة "بيلد" : أنا لاعب في هامبورغ ويتبقى عام في عقدي مع الفريق. أعتقد أنني سأكون هنا مع بداية التدريبات.



وأضاف : هامبورغ لا ينتمي لدوري الدرجة الثانية. الكل يعلم هذا. أتمنى أن يعود النادي سريعا لدوري الدرجة الأولى وإذا كان في إمكاني مساعدته بتسجيل بعض الأهداف سيكون هذا عظيما.