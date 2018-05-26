بالصور.. راموس يصيب محمد صلاح ويبعده عن النهائي

تعرضت آمال ليفربول الإنجليزي في إنزال ريال مدريد الإسباني عن عرش دوري أبطال أوروبا في كرة القدم لضربة قاسية جدا، بعد خروج نجمه المصري محمد صلاح مصابا بكتفه بعد نصف ساعة على انطلاق النهائي القاري بينهما يوم السبت في كييف.

وسقط صلاح، أفضل لاعب إفريقي وفي الدوري الإنجليزي، على أرض الملعب بعد احتكاك مع قائد دفاع ريال سيرخيو راموس عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، ورغم دخول الجهاز الطبي لإسعافه إلا أنه استمر لثوانٍ قليلة قبل أن يخرج باكيا ويدخل بدلا منه آدم لالانا في الدقيقة 31.

وقدم صلاح (25 عاما)، موسما رائعا سجل خلاله 44 هدفا في جميع المسابقات، وأصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 10 أهداف في موسم واحد من مسابقة دوري الأبطال.

وبخروج صلاح، يأمل منتخب مصر أن يستعيد "الفرعون" عافيته بسرعة قبل نهائيات مونديال روسيا 2018 التي تنطلق في 14 يونيو المقبل والتي تخوضها مصر بعد غياب 28 عاما.