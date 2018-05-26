بيرو تأخذ قضية قائدها غيريرو إلى المحاكم السويسرية

أعلن اتحاد كرة القدم في بيرو أنه يعتزم اللجوء إلى المحاكم الاتحادية السويسرية أملا في السماح للنجم باولو غيريرو ، قائد المنتخب ، في المشاركة ببطولة كأس العالم 2018 التي تقام في روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو.



كان غيريرو (34 عاماً) قد أوقف لمدة 14 شهرا بقرار من محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) إثر سقوطه في اختبارات الكشف عن المنشطات.



وكشفت التحاليل، التي أجريت عقب مباراة في الأرجنتين ضمن تصفيات المونديال في أكتوبر ، أن عينته تحتوي على مادة محظورة تتواجد في الكوكايين.



ونظرا لتواجد مقر محكمة التحكيم الرياضي في سويسرا ، يمكن الطعن على الحكم لدى القضاء السويسري.



وقال إدوين أوفيدو، رئيس اتحاد بيرو لكرة القدم في بيان نشر بموقع الاتحاد على الإنترنت: سنواصل المشوار في سويسرا... ونحن واثقون في مشاركة باولو (غيريرو) في كأس العالم.



وأشار إلى أن بيرو تتطلع إلى الحصول على حكم قضائي قبل نهاية الأسبوع الجاري.



وكان غيريرو وأوفيدو قد التقيا يوم الثلاثاء الماضي السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي قال إنه لا يستطيع المساعدة في الطعن ضد العقوبة.

كذلك كان محامي من بيرو قد تقدم يوم السبت الماضي بطلب رسمي إلى الفيفا يدعو فيه للسماح لغيريرو بالمشاركة في المونديال.

واستند المحامي ، ويلدر ميدينا ، في طلبه إلى سابقتين ، تتعلقان بحارس مرمى منتخب تشيلي السابق روبرتو روخاس والمدير الفني السابق للمنتخب نفسه سيرجيو ستوبل ، اللذين تلقيا عقوبة الإيقاف مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم في عام 1990 ، ثم رفعت عنهما العقوبة في عامي 2001 و2007 ، على الترتيب.



وكان غيريرو ، أبرز نجوم منتخب بيرو ولاعب فلامنغو البرازيلي ، قد أوقف لمدة ستة أشهر إثر إدانته بتعاطي مادة محظورة ثم أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) تغليظ العقوبة إلى الإيقاف 14 شهرا.



ويرى عدد من الخبراء أن العفو عن غيريرو والسماح له بالمشاركة في المونديال الروسي محتمل ، بينما يرى آخرون أن الأمر ليس ممكنا ، لأسباب من بينها أن العقوبة مفروضة من قبل محكمة كاس.



ومن المفترض أن تستمر عقوبة غيريرو ، قائد منتخب بيرو وهدافه في مشوار التأهل للمونديال للمرة الأولى خلال 36 عاما ، حتى يناير المقبل.



وسيتنافس منتخب بيرو في المونديال ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات فرنسا وأستراليا والدنمارك ، وسيخوض أول مباراة أمام الدنمارك في سارانسك في 16 يونيو.