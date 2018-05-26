ساوثهامبتون يمدد عقد مدربه هيوز 3 مواسم قادمة

أعلن ساوثهامبتون المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تمديد عقد مدرب مارك هيوز لمدة ثلاث سنوات بعد إبقاء النادي بصعوبة في دوري الأضواء.



وتولى المدرب الويلزي البالغ عمره 54 عاما قيادة ناديه السابق في مارس بعقد حتى نهاية الموسم فقط بهدف الهروب من الهبوط.



وكان اختيار هيوز غير متوقع للكثيرين، بعدما ترك فريقه السابق ستوك سيتي في موقف صعب أيضا من الصراع على الهبوط، لكنه حقق انتصارين في آخر أربع مباريات واحتل المركز 17.



وقال ساوثهامبتون في بيان بموقعه على الإنترنت: مارك وفريقه تركوا أثرا كبيرا منذ اليوم الأول على اللاعبين والعاملين والمشجعين ونجحوا في إشراك الجميع داخل النادي في تحقيق النتائج المطلوبة.



وأضاف : من المهم الآن تحت قيادة مارك وبالنسبة للجميع أن نستعد للموسم الجديد بتركيز جديد وطاقة كبيرة إضافة إلى الدعم المتواصل والثمين من مشجعينا.



وبدأت مسيرة هيوز بشكل سيء وخسر ثلاث مباريات متتالية في الدوري لكنه نجح في تحقيق انتفاضة في المباريات التالية.



وفاز ساوثهامبتون 2-1 على بورنموث ثم تعادل 1-1 مع إيفرتون قبل أن يتفوق بصعوبة 1-صفر على سوانزي سيتي ليدفع بمنافسه الويلزي للهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.



وقال هيوز: الآن من الضروري أن نستفيد من الدعم الهائل الذي حصلنا عليه من المشجعين خلال المباريات الأخيرة في الدوري وذلك خلال الموسم المقبل.



وأضاف: سيعمل الجهاز الفني واللاعبون بجدية شديدة وبشكل يومي لتحقيق النجاح الذي يستحقه النادي وبتعاون الجميع سنحقق أهدافنا.