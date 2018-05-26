لوف: نوير سيلعب أساسياً في كأس العالم بشرط واحد

أكد يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم يوم السبت أن مانويل نوير سيكون الحارس الأساسي للمنتخب في كاس العالم إذا اعتبر انه لائق بما فيه الكفاية للسفر إلى روسيا.



وغاب حارس مرمى بايرن ميونخ عن المباريات منذ سبتمبر بسبب كسر في القدم، ويأمل أن يعود في المباراة الودية للمنتخب الألماني أمام النمسا المقرر إقامتها السبت المقبل.



وعند سؤاله عما إذا كان تواجد نوير في القائمة يعني أنه سيكون جاهزا بما يكفي ليكون الحارس الأساسي، قال لوف لقناة "ايه ارد دي": نعم، أعتقد هذا. دائما ما كان مانويل هو الاختيار الأول.



وأضاف : إذا قررنا اصطحابه وهو جاهز بما يكفي ويشعر أنه بحالة جيدة، سيكون كل شيء جيد.



ويجب أن يقلص لوف قائمة فريقه الحالية، المكونة من 27 لاعبا، إلى 23 لاعبا قبل يوم 4 يونيو المقبل. وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم بروسيا يوم 14 يونيو المقبل، ويستهل المنتخب الألماني مبارياته في المجموعة السادسة أمام المنتخب المكسيكي يوم 17 يونيو.



وتدرب نوير بشكل طبيعي مع الفريق يوم السبت في معسكر المنتخب الألماني الإعدادي في شمال إيطاليا ،ومن المقرر أن يخوض أول مران كبير منذ ثمانية أشهر يوم الاثنين والأربعاء عندما يلعب المنتخب الألماني مع المنتخب الألماني تحت 20 عاما في مباراة تدريبية.



وقال ماركوس سورغ، مساعد لوف، في مؤتمر صحفي : إنه يترك انطباعا جيدا للغاية.



وتدرب جميع لاعبو الفريق بشكل عادي باستثناء توني كروس، الذي سينضم للفريق الأسبوع المقبل بعد أن يخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مع فريقه ريال مدريد، وجيروم بواتينغ ، الذي يواصل التعافي من إصابة في الفخذ.



وقال سورج عن بواتينغ : الشيء المهم ليس ما إذا كان سينضم للفريق يوما مبكرا أو متأخرا، ولكن على أن يكون قادرا على اللعب في كأس العالم.