مهاجر اكتشف نفسه في أخطر مدن العالم يفتتح المونديال

ولد نيك ريفيرا في مدينة بوسطن الأميركية، على بعد أمتار بسيطة من معهد ماساشوستس للتقنية، أحد أبرز المعاهد على مستوى العالم، لكنه لم يستفد من ذلك ولم يكمل دراسته، وعمل بشكل غير قانوني في صباه لمساعدة أسرته المهاجرة، التي تعيش تحت خط الفقر، وفي 14 يونيو سيكون "نيكي جام" مغنياً رسمياً في افتتاح كأس العالم 2018 قبل مواجهة البلد المضيف مع المنتخب السعودي.

وأعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم أن "نيكي جام" وهو اسمه الفني سيغني في حفل افتتاح المونديال إلى جانب النجم العالمي ويل سميث بالإضافة إلى المغنية الألبانية إسراء إستافي.

وعاش نيكي جام المولود لأبوين من بورتوريكو والدومنيكان حياة صعبة في بوسطن، قبل أن يقرر والده العودة إلى موطنه بورتوريكو ونيك في عمر 14 عاماً، ليكتشف الأخير أنه لا يتحدث الإسبانية لغة والديه وأجداده.

اضطر نيكي جام لتعلم اللغة الإسبانية في ذلك العمر لأجل التخاطب مع الأطفال الذين كانوا في عمره ولتكوين علاقات جديدة بعدما ترك المكان الذي ترعرع فيه، ورغم أن الإسبانية ليست لغته الأم إلا أنه يعتبر اليوم واحداً من أهم المغنين اللاتينيين في العالم، ومكتشف أسلوب "الريغاتون" الذي يمزج بين الإيقاع اللاتيني وموسيقى الريغي التي اشتهر بها المغني الراحل بوب مارلي.

وبعد ما يقارب 20 عاماً على رحلة نيكي جام الأولى إلى موطن أجداده وتعلمه لغتهم، أصبحت أغانيه تنتشر في كل مكان، وعرفه العالم بأغنية مشتركة مع الإسباني إنريكي إغليزياس تدعى "الاعتذار" ووصلت عدد مشاهداتها إلى أكثر من مليار مشاهدة في موقع "يوتيوب" الشهير.



وعانى نيكي جام من إدمان المخدرات في شبابه، وبات المنتجون الموسيقيون يرفضون التعامل معه بسبب استهلاكه المفرط للمواد الممنوعة، إلا أنه اكتشف نفسه كمغن وشخص في واحدة من أخطر مدن العالم، وهي مدينة ميديين الكولومبية التي اشتهرت في التسعينات الميلادية بتواجد تاجر المخدرات الشهير بابلو إسكوبار.



يقول نيك عن تلك التجربة: عرض علي إقامة حفل بسيط في مديين نهاية العقد الماضي وذهبت هناك لأجني بعض المال كوني لا أملك عملأً وقتها، وعندما لمست تفاعل الجماهير فكرت كثيراً في نفسي وقررت ترك المخدرات والكحوليات، وركزت على عملي الموسيقي وبعدها عدت إلى الولايات المتحدة لأكمل مشواري، وحتى هذا اليوم لا زلت ممتناً لتلك المدينة الجميلة على كل ما حدث في حياتي بعدها.

ويعرف نيكي جام بحبه لفريق برشلونة الإسباني، وانتشرت له صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار في ملعب كامب نو، معقل الفريق الكاتالوني.