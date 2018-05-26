نيمار: أرغب باللعب تحت قيادة غوارديولا

جدد المهاجم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والذي تشير تقارير إلى احتمال انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، عن رغبته بالعمل مع الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال نيمار، 26 عاما، للفرع البرازيلي من شبكة "إي إس بي إن": أردت دوما العمل مع غواردويلا، هو مختلف، وصلت إلى برشلونة بعد عام على رحيله، وأرغب كثيرا بالعمل معه.

وبعد قيادته برشلونة إلى مجد محلي وقاري بين 2008 و2012، انضم غوارديولا إلى بايرن ميونيخ الألماني، 2013-2016، ومنه إلى مانشستر سيتي الذي توج معه هذا الموسم بلقب الدوري المحلي "برميرليغ".

وليست المرة الأولى يعبر فيها نيمار عن إعجابه بغوارديولا، إذ قال في 2016، غوارديولا شاب أرغب حقا بالتعامل معه.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف العام الماضي قادما من برشلونة الإسباني، في صفقة قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو.

وسجل نيمار 28 هدفا في 30 مباراة في موسمه الأول مع سان جيرمان، وخضع لجراحة في مشط قدمه مطلع مارس أنهت موسمه مع النادي الفرنسي، وعاد قبل أيام للاستعداد لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وفي تصريحات بعد تسلمه جائزة أفضل لاعب في فرنسا في مايو، رفض نيمار الرد على سؤال بشأن مستقبله، قائلا: في كل فترة انتقالات يكثر الحديث عن هذه الأمور. أنا لا أرغب في الحديث عن أي شيء في الوقت الحالي، الآن، هدفي هو كأس العالم وليس الحديث عن انتقالي من عدمه. أمضيت حياتي كلها وأنا أسمعهم يتحدثون عنه، في كل فترة انتقالات. إنه أمر مزعج بعض الشيء.