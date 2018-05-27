أوبي ميكل: نيجيريا بحاجة إلى روح الفريق في المونديال

قال جون أوبي ميكل قائد نيجيريا إن تشكيلة منتخب بلاده "الأقل ترشيحا" لتخطي مجموعة صعبة في كأس العالم لكرة القدم تحتاج للأداء بروح الفريق وليس اللعب الفردي خلال البطولة التي تنطلق الشهر المقبل.



وقال أوبي ميكل في مؤتمر صحفي: يجب التأكد من أننا نلعب بروح الفريق وبأداء جماعي، فعلاً نحن الأقل ترشيحا بين منتخبات المجموعة ويجب أن نتعامل مع هذا الأمر بطريقة عملية في كأس العالم ومحاولة تحقيق نتائج طيب.



وتحتل نيجيريا المركز 47 في تصنيف الاتحاد الدولي) للمنتخبات وستلتقي مع الأرجنتين وكرواتيا وأيسلندا ضمن المجموعة الرابعة.



وقال جيرنوت رور مدرب نيجيريا: نحن ضمن مجموعة قوية للغاية. تأهلنا عن هذه المجموعة سيكون مفاجأة كبيرة للكثيرين لكني لن أندهش لأني أثق في فريقي وأعتقد أنه رغم صغر أعمار اللاعبين إلا أنهم يملكون ما يكفي من الخبرة.



وأضاف أوبي ميكل: نريد الأداء بشكل جيد والظهور بشكل أفضل من أي وقت مضى. نريد قطع خطوة أكبر للأمام.