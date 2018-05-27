الاتحاد المصري: فحوصات صلاح "مريحة".. وسيلعب المونديال

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد، أن نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري كانت "مريحة".

وتعرض صلاح إلى إصابة بالغة بعد تدخل خشن من سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد، غادر على إثرها المهاجم المصري ملعب مباراة نهائي أبطال أوروبا بعد 30 دقيقة.

وكتب الاتحاد المصري في بيان: أكدت الأشعة الثانية من الرنين المغناطيسي ما تم الإعلان عنه من تشخيص أولي وهو جذع في أربطة الكتف. مضيفا أن الجهاز الطبي سيقوم بكل المحاولات الممكنة ليلحق صلاح بالمباراة الأولى في كأس العالم أمام أوروغواي يوم 16 يونيو. وتلتقي مصر بعد ذلك مع روسيا والسعودية في مباراتيها التاليتين بالمجموعة الأولى.



وألقت إصابة صلاح بظلالها على مشاركة مصر في كأس العالم لأول مرة في 28 عاما بعد مشوار في التصفيات لعب فيه مهاجم ليفربول دور البطولة وكان مصدر الإلهام لفريق المدرب هيكتور كوبر مثلما فعل في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم مكون من 38 مباراة بعدما أحرز 32 هدفا. وسجل صلاح 7 أهداف وصنع 2 من أصل 10 أهداف أحرزتها مصر في التصفيات ليقودها للنهائيات لأول مرة منذ مشاركتها الثانية والأخيرة في 1990.