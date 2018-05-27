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الرئيس السيسي يقف على حالة صلاح الصحية

المصدر: القاهرة - رويترز
لقاء سابق جمع الرئيس المصري ومهاجم ليفربول
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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تواجد محمد صلاح في كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، بعد أن تواصل معه بشكل شخصي والوقوف على حالته الصحية.

وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في صفحته على فيسبوك وتويتر يوم الأحد: تواصلت مع ابن مصر البار وابني محمد صلاح للاطمئنان عليه بعد إصابته، وكما توقعت وجدته بطلا أقوى من الإصابة ومتحمسا لاستكمال مسيرة البطولة والتميز.

وأضاف: أكدت له أنه أصبح رمزاً مصرياً يبعث على الفخر والاعتزاز، وأنني أدعو الله له دعاء الأب لابنه بأن يحفظه ويتم شفاءه على خير، ويكفيه فخرا أنه أصبح مثالا يحتذى به للشباب في مصر والعالم.

كلمات دالّة

#كأس العالم 2018, #السيسي, #صلاح

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