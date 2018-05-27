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الريال يستغل إصابة صلاح وأخطاء الحارس ويتوج بـ"الأبطال"

المصدر: كييف - د ب أ
تتويج ريال مدريد باللقب الأوروبي الكبير
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واصل ريال مدريد الإسباني كتابة التاريخ في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وعزز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب الغالي بتغلبه 3 - 1 على ليفربول الإنجليزي يوم السبت في المباراة النهائية للبطولة بالعاصمة الأوكرانية كييف.

هدف التعادل أتى عن طريق ماني هدف التعادل أتى عن طريق ماني

وتوج الريال بلقبه الثالث عشر في تاريخ البطولة والثالث على التوالي، فيما تجمد رصيد ليفربول عند خمسة ألقاب.

بيل مسجلاً هدف التقدم بيل مسجلاً هدف التقدم

ويدين الريال بالفضل الكبير في هذا الفوز إلى نجمه الويلزي البديل غاريث بيل الذي لعب في وسط الشوط الثاني ليسجل هدفين للفريق، كما يدين بالفضل إلى الألماني لوريس كاريوس حارس مرمى ليفربول الذي يسأل عن اثنين من الأهداف الثلاثة للريال.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم افتتح الريال التسجيل عن طريق كريم بنزيمة في الدقيقة 51، ثم تعادل السنغالي ساديو ماني لليفربول في الدقيقة 56، فيما أضاف البديل بيل هدفي الريال الآخرين في الدقيقتين 64 و84.

كاريوس لحظة إفلاته الكرة في الهدف الثالث كاريوس لحظة إفلاته الكرة في الهدف الثالث

كلمات دالّة

#ليفربول, #بيل, #ريال مدريد, #راموس, #دوري أبطال أوروبا, #كاريوس, #محمد صلاح

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