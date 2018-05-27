رونالدو يثير الجدل حول مستقبله.. وراموس: الكل سيرحل

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد وزميله الويلزي غاريث بيل جدلا واسعا بشأن مصيريهما مع النادي الملكي وذلك بعد لحظات من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.



وفاز رونالدو وبيل بلقب دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي مع ريال مدريد عقب الفوز على ليفربول الإنجليزي 3 -1 في المباراة النهائية للبطولة التي جمعت بينهما في كييف.



وقال رونالدو بعد المباراة مباشرة: الآن وقت الاحتفال، في الأيام القليلة المقبلة سأعطي إجابتي للجماهير، التي ساندتني دائما، لقد كان من الرائع وجودي في ريال مدريد، في الأيام القليلة المقبلة سأتحدث، لكن مستقبل أي لاعب ليس بالشيء المهم، المهم هو أننا حققنا التاريخ.



ومن جانبه أوضح بيل: بالتأكيد احتاج للمشاركة بشكل منتظم، في بداية الموسم عانيت من إصابة، لكنها استمرت خمسة أسابيع فقط ومنذ ذلك الحين أنا في حالة جيدة، نعم أشعر بالاحباط لعدم مشاركتي بصفة مستمرة، الآن علي أن أجلس مع وكيل أعمال لمناقشة مستقبلي.



ولكن سيرخيو راموس مدافع الريال علق على حديث رونالدو بالقول: سيكون الحديث عن ملخص الموسم، لا أعتقد أن تصريحاته تعني أي شيء، فرونالدو لن يجد مكاناً أفضل من ريال مدريد.



وأوضح راموس مازحا: في النهاية يبدو أننا جميعا سنرحل.. لن يبقى أي لاعب هنا .