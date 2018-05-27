سباليتي: إيكاردي قد يترك إنتر في فترة الصيف

قال لوتشيانو سباليتي، مدرب فريق إنتر الإيطالي لكرة القدم أنه ربما يكون عاجزا عن منع رحيل الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب الفريق إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ورغم إعلان إيكاردي رغبته في البقاء مع الفريق الإيطالي في الموسم القادم، لكن سباليتي أعرب عن خشيته من رضوخ اللاعب لإغراءات الأندية الراغبة في ضمه.



وقال مدرب إنتر لشبكة (سكاي سبورتس) في نسختها الإيطالية: تحدثت مع ماورو أكثر من مرة وأرسل إشارات دقيقة للغاية.



وأوضح سباليتي: إنه سعيد في إنتر ويريد البقاء، لكن هناك أندية إذا قررت ضم أي لاعب، فإن بإمكانك سماع بعض الجمل مثل (لا أنوي الرحيل) من قبل عدد من اللاعبين، قبل أن ينتقلوا في اليوم التالي لأندية أخرى ويعربون عن سعادتهم البالغة بالانضمام إليها.



وأكد المدرب الإيطالي: يتعين علينا الاستعداد لأي شيء، لكن لا توجد الآن أي مؤشرات أو شكوك بشأن رحيل إيكاردي.



لعب إيكاردي دورا هاما في عودة إنتر للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بعد غياب فترة ليست بالقصيرة، عقب حصوله على المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم المنقضي.



أحرز المهاجم الأرجنتيني 29 هدفا مع الفريق في بطولة الدوري الإيطالي، تقاسم بها صدارة هدافي المسابقة في الموسم المنقضي مع تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.