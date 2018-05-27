شاهد.. مذيع مصري حذر صلاح من الجزار راموس قبل المباراة

تعرض النجم المصري محمد صلاح إلى الإصابة في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد وخرج من الملعب مصاباً بعد احتكاكه مع سيرجيو راموس، وهو ما حذّره منه المذيع المصري أحمد عفيفي.

وأمسك المدافع الإسباني الخشن بصلاح وأوقعه أرضاً في منتصف ملعب ريال مدريد ليخرج الأخير من الملعب باكياً بعد 30 دقيقة من بداية المباراة النهائية الأولى له في البطولة القارية الأهم على مستوى الأندية في العالم.

وقال المذيع المصري أحمد عفيفي في برنامجه "الكرة مع عفيفي" يوم 4 مايو الماضي: بالمناسبة يا صلاح، راموس سيضربك في كل الحالات، فهو يعرف كيف يضرب في بداية المباراة حتى يخيف المهاجم.

وتسبب خروج محمد صلاح من الملعب بتغيير خطة فريقه، عندما دفع المدرب يورغن كلوب بالإنجليزي آدم لالانا لاعب الوسط بدلأً من هداف الدوري المحلي، وأصبح يعتمد على لاعبين اثنين فقط في الهجوم وهما ساديو ماني وروبيرتو فيرمينيو.

وبات الجمهور المصري يخشى غياب اللاعب الأفضل في إفريقيا وإنجلترا عن المونديال بسبب التدخل العنيف من قبل القائد الإسباني.

ويعرف سيرجيو راموس بأنه اللاعب الأكثر خشونة في تاريخ الدوري الإسباني متجاوزاً جويكو الشهير بـ"جزار بلباو" في الثمانينات الميلادية، وبابلو ألفارو الذي لعب لعدة فرق، بالإضافة إلى تشافي أغوادو لاعب ريال سرقسطة.

وكان الرقم القياسي لعدد الكروت الحمراء في الدوري الإسباني مسجلاً باسم أغوادو وألفارو بعدد 18 بطاقة حمراء، لكن قائد ريال مدريد تجاوزهما عندما كسر الرقم في ديسمبر الماضي وحصل على بطاقته رقم 19 في تاريخ مشاركاته في الدوري الإسباني، بينما حصل على 24 بطاقة حمراء في جميع البطولات التي شارك بها مع فريق العاصمة مدريد.

وحصل راموس على 250 بطاقة صفراء في تاريخه، ويبقى أحد أكثر اللاعبين حصولاً على البطاقات في تاريخ "الكلاسيكو" عندما يواجه برشلونة، بواقع 5 بطاقات.

ولا ينسى المتابعون تدخلات راموس الخشنة على ليونيل ميسي قائد برشلونة، وأبرزها عندما كان فريقه خاسراً بخماسية لا رد لها أمام برشلونة عام 2010، وضرب ديفيد فيا بكرة، ثم تدخل على ليونيل ميسي من الخلف قبل أن يعتدي على زميليه في المنتخب حينها، تشافي وبويول.