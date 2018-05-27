عريضة موقعة من 143 ألفاً للمطالبة بمعاقبة سيرجيو راموس

رفع أكثر من 143 ألف مشجع عريضة للاتحادين الدولي والأوروبي للمطالبة بمعاقبة الإسباني سيرجيو راموس عقب إصابته المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت والذي كسبه ريال مدريد 3-1.

وكتبت صحيفة "دايلي ستار" الإنجليزية أن مشجعين من مختلف دول العالم وقعوا على عريضة موجهة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي للعبة للمطالبة بمعاقبة سيرجيو راموس عقب إصابته محمد صلاح، معتبرين أن المدافع الإسباني الخشن تعتمد إيذاء نجم ليفربول الإنجليزي.



واشترك صلاح مع اللاعب الأكثر تلقياً للكروت الحمراء في تاريخ الدوري الإسباني، بعد مرور 30 دقيقة من بداية المباراة، قبل أن يسقط الفرعون المصري أرضاً ويخرج من أرض الملعب باكياً بعد تأكد إصابته في الكتف، بينما واصل راموس اللعب دون تلقي أي بطاقة، كما التقطته كاميرات التلفاز وهو يبتسم لحظة بكاء محمد صلاح.



وكان سيرجيو راموس هدفاً لهجوم العديد من الجماهير بمختلف ميولها، وكان أكثرهم من مواطنيه الذين يعرفون خشونته جيداً في المسابقة المحلية، وحصوله على 19 بطاقة حمراء عبر تاريخه وضعته اللاعب الأخشن في تاريخ "لا ليغا" الإسبانية.

وكتب راموس عبر "تويتر" مواسياً صلاح: أحياناً تظهر لك كرة القدم جانباً جيداً والسيئ في أوقات أخرى، لكن قبل كل شيء نحن زملاء محترفون.. أتمنى لك الشفاء العاجل والمستقبل لك.