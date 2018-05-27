كاريوس يتمنى عودة الزمن إلى الوراء لمسح اخفاق النهائي

ربما تمنى لوريس كاريوس حارس مرمى ليفربول الإنجليزي أن يعود بالزمن إلى الوراء أملا في ألا يمر بالتجربة المؤلمة التي عاشها مساء السبت عندما لعبت أخطاؤه دورا في هزيمة الفريق أمام ريال مدريد الإسباني 1 - 3 على ملعب أولمبيسكو بالعاصمة الأوكرانية كييف في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وارتكب كاريوس خطأين فادحين تسببا في الهدفين الأول والثالث لريال مدريد ، حيث حاول إرسال الكرة بيده إلى أحد اللاعبين في الدقيقة 51 لكن الكرة ارتطمت بقدم بنزيمة المتربص وتهادت إلى داخل الشباك ، كما لم يحسن الحارس التعامل مع كرة سددها غاريث بيل من مسافة بعيدة في الدقيقة 84 لتمر الكرة بغرابة شديدة من بين يدي الحارس الألماني وتسكن الشباك.



وقال كاريوس عقب المباراة في تصريحات لإذاعة توك سبورت :لا أشعر بشيء الآن. فاليوم أضعت على فريقي المباراة... لو كان بإمكاني العودة بالزمن لفعلت... أعتذر لفريقي ، وأعرف أنني تسببت في هزيمته.



وتلقى ليفربول صدمة إصابة النجم المصري محمد صلاح ، إثر تدخل قوي من سيرخيو راموس ، وخروجه في الدقيقة 30 ، لكن الفريق حافظ على نظافة شباكه حتى نهاية الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.



وبعد خمس دقائق فقط من بداية الشوط لثاني جاء الخطأ الفادح الأول من كاريوس ليهدي بنزيمة هدف التقدم لريال مدريد ، وتعادل ساديو ماني لليفربول بعدها بأربع دقائق ، لكن جاريث بيل حسم المواجهة واللقب لصالح الريال بهدفين جاء أولهما من خلفية مزدوجة رائعة وجاءء الثاني من تمريرة بعيدة المدى تهاون كاريوس في التصدي لها.



وعقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة ، انخرط كاريوس في البكاء واعتذر للاعبي فريقه كما توجه إلى مدرجات جماهير ليفربول الحاضرة في كييف ، وقدم لها الاعتذار.



وقال يورغن كلوب المدير الفني لليفربول خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: أقدر فعلا حالته ، لا أحد يتمنى ذلك (الموقف)... الأخطاء كانت واضحة ، ولكن لا يفترض بنا الحديث بهذا الشأن... هو يعرفها وأنا أعرفها وأنتم كذلك.



وتعرض كاريوس لحملة سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أداءه الكارثي في مباراة السبت ، كما استحوذ على عناوين بعض الصحف البريطانية الصادرة يوم الأحد.



ونشرت صحيفة ديلي ستار صورة لكاريوس مرتكزا على يديه وركبتيه ، وعلقت عليها بعنوان كارثة كاريوس منحت الفوز للريال.



لكن كان هناك العديد ممن أبدوا تعاطفهم مع الحارس الألماني البالغ من العمر 24 عاما.



فقد ذكر نادي نابولي الإيطالي عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي تويتر: ارفع رأسك. أي لاعب يمكن أن يمر بمباراة سيئة نحن بنادي نابولي نعانقك ، كما قال فرانك لامبارد لاعب خط وسط تشيلسي السابق إنه حزين من أجل كاريوس. وأضاف : هذا الأمر سيلازمه طوال حياته.. لم يكن يقصد هذا ولكن ذلك كلف الفريق المباراة.



كذلك أبدى ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول ، بعض التعاطف ، قائلا في تصريحات لشبكة "بي.تي.سبورت" :لا أحد يرتكب خطأ عن عمد... كان سلوكا جيدا أن يتوجه للجماهير (للاعتذار). أنا معجب به لاعترافه بالخطأ والاعتذار.



وأضاف: هؤلاء المشجعون لليفربول سيدعمونك عندما تمر بأوقات عصيبة ، وسيدعمونك أيضا عندما تكون على القمة على المستوى العالمي... ولكن لا مفر من أنه سيعيش أشهر قليلة صعبة. إنه سيقضي صيفا صعبا.



وأبدى كلوب أمله في أن ينجح كاريوس وكذلك الفريق في التخلص من مشاعر خيبة الأمل بشكل سريع ، وقال: عليه أن يتعامل مع الأمر ، وكذلك نحن. وسنفعل.