مدرب كوريا: سون بحاجة إلى كين وآلي في منتخبنا

قال شين تاي-يونغ مدرب منتخب كوريا الجنوبيةأن سون هيونغ-مين بحاجة لتجاوزه وضعيته كلاعب سيخضع لرقابة لصيقة عقب موسمه الرائع مع توتنهام هوتسبير الانجليزي وذلك إذا ما أراد أن يرسخ مكانته كأحد أفضل اللاعبين في كأس العالم لكرة القدم في روسيا الشهر المقبل.



وظهر سون كضوء ساطع في سماء الكرة الاسيوية منذ انتقاله الىتوتنهام قادما من باير ليفركوزن عام 2015 وبات جزءا أساسيا من

التشكيلة المثيرة والفعالة للمدرب ماوريسيو بوكيتينو على مدار آخر ثلاثة مواسم.



وسجل اللاعب البالغ من العمر 25 عاما 12 هدفا في 27 مباراة شارك فيها منذ البداية مع توتنهام في اخر موسم لينهي الفريق القادم من شمال لندن في المركز الثالث في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، ومع ذلك فان سون لم يستطع ان يترك نفس البصمة مع منتخب بلاده.



ويعتقد شين أن الجناح السابق لهامبورغ بات ضحية نجاحاته الشخصية، وأضاف: قام بعمل جيد مع توتنهام وهو أحد أفضل

خياراتنا الهجومية، وعزز تشكيلتنا تماما بواسطة قدراته الهجومية.



وأردف: أقولها بأمانة، عندما يلعب مع توتنهام فان سون هيونغ-مين يمتلك شركاء رائعين في الهجوم مثل هاري كين وديلي آلي وتحدث حالةمن التناغم بينهم عندما يلعبون معا، لكن في فريقنا، فان شركاءه في الهجوم ربما يكونوا أقل في المستوى بعض الشيء وهو ما يصعب عليه الأمور بعض الشيء في إظهار قدراته عندما يلعب مع المنتخب الوطني.



ويمثل سون مركز الجذب في المنتخب الكوري الذي سيتوجه للمشاركة في كأس العالم على أمل ضمان مكان في أدوار خروج المغلوب بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخ البلاد.



وظهرت كوريا الجنوبية في منافسات كأس العالم منذ عام 1986 وبلغت الدور قبل النهائي على أرضها في 2002 حيث كانت هذه المرة الأولى التي تعبر فيها دور المجموعات.



وبلغت كوريا الجنوبية دور 16 في 2010 وخسرت أمام أوروغواي بفضل هدف سجله لويس سواريز قبل النهاية قبل ان تخرج من دور المجموعات قبل أربع سنوات.