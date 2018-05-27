هامشيك: عرض الصين مغرٍ.. وسأقرر لاحقاً

أعلن السلوفاكي، ماريك هامشيك، قائد فريق نابولي الإيطالي لكرة القدم، يوم الأحد، عن تلقيه عرضا مغريا للانتقال إلى الدوري الصيني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه عدة تقارير إلى تلقي اللاعب ثلاثة عروض من أندية صينية.

وصرح هامشيك لمحطة "سبورت 24" التليفزيونية السلوفاكية: أعترف بأن العروض تبدو مغرية للغاية بالنسبة لي، لكننا سنرى ما سيحدث في الفترة المقبلة، لم أزر الصين سوى مرة واحدة، عندما لعبت مباراة السوبر الإيطالي، ولكن ينبغي عليك تجربة كل شيء في هذه الحياة، إنني لاعب في نابولي، في الوقت الراهن، حدث اتصال بيني وبين كارلو أنشيلوتي، المدرب الجديد للفريق.

وأردف هامشيك: لا أعلم متى سأنهي مسيرتي مع نابولي، لكنني متأكد من قدرتي على تقديم الإضافة للفريق، قضيت 11 عاما في نابولي، لا أمانع في البقاء فترة أخرى، نابولي أصبح بمثابة بيتي الثاني، ولم أتخذ أي قرار بعد، جميع الخيارات لا تزال متاحة، مازال عقدي ممتدا مع نابولي لثلاثة أعوام، وجميع الأمور سوف تتضح في الأسابيع القليلة القادمة، سواء بالبقاء أو الرحيل.