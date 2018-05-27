يورغن كلوب: راموس حول كرة القدم إلى "مصارعة"

أبدى يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي لكرة القدم الاستياء إزاء التدخل العنيف الذي تعرض له النجم المصري محمد صلاح وتسبب في خروجه مصابا بعد نحو 30 دقيقة من بداية المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد ، التي أقيمت مساء السبت في العاصمة الأوكرانية كييف.



وبعد تألقه المعهود منذ بداية المباراة ، تعرض صلاح لتدخل عنيف من قبل سيرخيو راموس مدافع الريال وحاول مواصلة اللعب بعدها لكنه سقط متأثرا بألام الإصابة في الكتف وخرج من الملعب باكيا ، ليتأثر أداء ليفربول سلبا بشكل واضح ، قبل أن تنتهي المباراة بهزيمة الفريق الإنجليزي 1- 3 .



وقال كلوب في حديثه بشأن خروج صلاح: كانت لحظة فارقة في المباراة.. لقد كان صراعا عنيفا ، يشبه المصارعة شيئا ما. إنها إصابة قوية وصدمة لاعبينا كانت واضحة.