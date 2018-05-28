أبراموفيتش مالك تشيلسي يحصل على الجنسية الإسرائيلية

كشفت صحيفة إسرائيلية أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي، الذي وجد نفسه بدون تأشيرة لبريطانيا حصل على الجنسية الإسرائيلية، يوم الاثنين، وسينتقل إلى تل أبيب حيث اشترى عقارا هناك.

ويعد أبراموفيتش واحدا من أكبر أغنياء بريطانيا منذ اشترى النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز في 2003.

وانتهت تأشيرته البريطانية في الشهر الماضي، وقالت مصادر لرويترز إن تجديدها هذه المرة يستغرق وقتا أكثر من المعتاد. ورفضت الحكومة البريطانية التعليق على المسألة.

وذكر موقع "واي نت" التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت، أكبر الصحف الإسرائيلية مبيعا، أن أبراموفيتش وصل إلى تل أبيب وحصل على وثائق تؤكد وضعه كمواطن إسرائيلي.

ورفضت المتحدثة باسم وزارة استيعاب المهاجرين الإسرائيلية التعليق على التقرير، مرجعة ذلك إلى حقوق خصوصية الأفراد، لكن متحدثة باسم إدارة السكان والهجرة أكدت حصول أبراموفيتش على الجنسية، ورفض متحدث باسم أبراموفيتش التعليق أيضا.

وتمنح إسرائيل الجنسية لأي يهودي يرغب في الانتقال إليها، ويمكن إصدار جواز سفر للحاصل على الجنسية على الفور. ويمكن لحاملي جواز السفر الإسرائيلي دخول بريطانيا دون تأشيرة لفترات قصيرة، لكن العمل هناك يستلزم الحصول على تأشيرة.

وتشهد العلاقات الروسية البريطانية توترا منذ حادث تسميم العميل المزدوج الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا في شهر مارس، واتهام لندن لموسكو بالضلوع فيه. ونفى الكرملين أي دور له في الحادث.

ويزور أبراموفيتش إسرائيل بشكل منتظم، وذكرت الصحيفة أنه اشترى عقارا كان فندقا في السابق في حي قديم بتل أبيب قريب من شاطئ البحر المتوسط.