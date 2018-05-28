أليسون: كارثة ألمانيا باتت من الماضي

يرى أليسون بيكر، الحارس الأساسي لمنتخب البرازيل أن الهزيمة الموجعة بنتيجة 1 -7 التي مني بها فريقه في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2014 أمام ألمانيا أصبحت جزءا من الماضي.



وقال الحارس البرازيلي(25 عاماً) في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" الألمانية يوم الاثنين: مباراة ألمانيا جزء من التاريخ، سيكون أمرا غير ذي معنى أن نشغل أنفسنا بها، ننظر إلى الأمام ونشعر بالتفاؤل بعد ما قدمناه في التصفيات.



وأضاف: كنا الدولة الأولى في التصفيات، أصبح للبرازيل فريقا جديدا، نحن جيدون وناجحون ولهذا استعادت الجماهير الثقة والحماس، ولكن الأهم هو التواضع، حيث أن هناك منتخبات أخرى قوية للغاية.



واعترف أليسون أنه ليس هناك مباراة سهلة في مونديال 2018 بروسيا، واستطرد قائلا: التواجد مع صربيا وسويسرا لا يعني هذا أن تأهلنا بات مضمونا.



ورغم ذلك يرى أليسون البرازيل ضمن مجموعة المنتخبات المرشحة للفوز بلقب المونديال بجانب كل من ألمانيا وإسبانيا والأرجنتين.

وردا على سؤال عما إذا كان يحلم بمباراة نهائية في المونديال تجمع بين البرازيل وألمانيا، أجاب أليسون قائلا: حلمي هو الكأس، لا يهمني المنافس على الإطلاق.



وتلعب البرازيل، الفائزة بخمسة ألقاب في المونديال، بقيادة نجمها الأول نيمار ضمن منافسات المجموعة الخامسة في مونديال 2018 الذي ينطلق في 14 يونيو المقبل، بجانب منتخبات سويسرا وكوستاريكا وصربيا.