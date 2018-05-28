إشبيلية يخطف ماشين مدرب جيرونا بعقد لمدة عامين

خطف إشبيلية الإسباني خدمات مدرب منافسه الكاتالوني جيرونا بابلو ماشين الذي وقع عقدا مع النادي الأندلسي لمدة عامين، وذلك خلفا للإيطالي فينتشنزو مونتيلا.

وأقال اشبيلية المدرب الإيطالي في أبريل الماضي وأوكل المهمة موقتا لخواكين كاباروس الذي أنقذ موسم الفريق بقيادته للمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكنه رفض تسلم المهمة بشكل دائم مفضلا منصب مدير النادي.

وقال إشبيلية في بيان: سيكون بابلو ماشين المدرب الجديد للنادي بعدما توصل معه إلى اتفاق للموسمين المقبلين، وسينضم إليه المدرب بعد أن أمضى بنجاح ثلاثة أعوام ونصف مع جيرونا.

وواصل: انضم ماشين إلى جيرونا في نهاية موسم 2013-2014 وأنقذه من الهبوط إلى الدرجة الثالثة ونجح في نهاية المطاف بقيادته الى دوري النخبة ونيله لقب الدرجة الثانية.

ونجح ماشين في قيادة جيرونا إلى دوري الأضواء للمرة الأولى في تاريخ النادي المتواضع، وأنهى موسمه الأول مع الكبار في المركز العاشر.

وأصبح جيرونا مضطرا الآن إلى البحث عن بديل، وتتحدث التقارير عن احتمال تعاقده مع أحد مساعدي المدرب بيب غوارديولا في مانشستر سيتي بطل إنجلترا، ميكل أرتيتا أو دومينك تورنت.