الاتحاد الإسباني يتوقع مشاركة كارفخال في المونديال

من المنتظر أن يكون داني كارفخال، الظهير الأيمن لريال مدريد، لائقا للعب مع منتخب إسبانيا في كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل رغم تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول يوم السبت المقبل.



وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن كاربخال سيغيب فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع بينما ستبدأ إسبانيا مشوارها في كأس العالم أمام البرتغال في 15 يونيو ضمن منافسات المجموعة الثانية.



وقال الاتحاد الإسباني في بيان يوم الاثنين : كارفخال سينضم لمعسكر المنتخب الوطني في 28 مايو لبدء مرحلة التعافي عقب إصابته يوم السبت الماضي.



وخرج كارفخال في الدقيقة 37 وشارك ناتشو فرنانديز بدلا منه وفاز ريال 3-1 في كييف وتوج بلقب دوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي.



ويمكن أن يكون سيزار أزبيليكويتا لاعب تشيلسي البديل المناسب لكارفخال في تشكيلة المدرب جولن لوبتيجي وينطبق الأمر أيضا على ناتشو زميله في ريال مدريد.

