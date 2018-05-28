بالصور.. احتفالات ريال مدريد بلقب الأبطال الـ13

احتفل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، يوم الأحد، من خلال نقل الكأس إلى نافورة "سيبيليس".

وخرج عدة آلاف من أنصار الفريق في شوارع المدينة، حيث قامت حافلة مكشوفة بنقل اللاعبين للنافورة التي تشهد دائما احتفالات النادي بألقابه.

وفي وقت سابق من اليوم قام اللاعبون بعرض الكأس في قاعة المدينة، حيث كان في استقبالهم مانويل كارمينا عمدة المدينة. وقال سيرجيو راموس قائد الفريق: نتمنى أن نتمكن من العودة إلى هنا لفعل هذا، لأنها إشارة جيدة للفريق. الآن يتعين علينا التفكير في الفوز باللقب الرابع عشر.

وأضاف فلورنتينو بيريز رئيس النادي: ما يحققه هذا الفريق لا ينسى وفريد من نوعه. ريال مدريد يتصدر كرة القدم العالمية. وخاطب كريستيانو رونالدو أنصار الفريق قائلا: شكرا لتواجدكم. إنها لحظة لا تنسى. لقد صنعنا التاريخ.

وتسلق قائدا الفريق مارسيلو وراموس السقالة حول التمثال سيبيليس ووضعا وشاح مدريد وعلم النادي على رأسها.

وبعد ذلك توجه اللاعبون بالحافلة للشوارع الممتلئة بالمشجعين في مدينة مدريد حتى وصلوا إلى ملعب سانتياغو برنابيو حيث يعرضون الكأس في الملعب الذي امتلأت مدرجاته بالمشجعين.