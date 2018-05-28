بندتنر يواجه احتمال الغياب عن كأس العالم

يواجه مهاجم الدنمارك نيكلاس بندتنر احتمال الغياب عن منتخب بلاده في نهائيات مونديال روسيا 2018، وذلك بعد تعرضه لاصابة في فخذه خلال مشاركته مع فريقه روزنبرغ في الدوري النرويجي.

وتعرض بندتنر للاصابة في مباراة الأحد ضد بران (1-2) وخرج قبل 20 دقيقة على نهايتها وهو يبكي، ما قد يكلفه المشاركة مع بلاده لاسيما في ظل الموقف الصادر عن مدرب المنتخب أغي هاريدي الذي قال الإثنين: إذا أصيب اللاعب في الفترة التي نستعد من أجل السفر الى كأس العالم، لن يذهب معنا الى روسيا. حيث تقام النهائيات اعتبارا من 14 يونيو.

وكشف المدرب أن بندتنر يخضع للفحوص. مضيفا : السباق ضد الزمن ليس بالشيء الجيد. لا نملك الكثير من الوقت.

ويعتبر اللاعب السابق لأرسنال الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وفولفسبورغ الألماني من العناصر المؤثرة في التشكيلة في ظل خبرته ومشواره الدولي الطويل الذي بدأه عام 2006 حين كان في الثامنة عشرة من عمره.

وتتحضر الدنمارك للنهائيات الأولى لها منذ 2010 بمباراتين وديتين ضد السويد في ستوكهولم يوم الثاني من يونيو، ثم بعدها بسبعة أيام ضد المكسيك في كوبنهاغن قبل أن تسافر إلى روسيا حيث تلعب ضد المجموعة الثالثة ضد البيرو وأستراليا وفرنسا.