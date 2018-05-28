بواتينغ يغيب عن تدريب ألمانيا.. ونوير: لياقتي جيدة

قاد المدير الفني يواخيم لوف تدريبات المنتخب الألماني يوم الاثنين في معسكر الفريق بمدينة إيبان الإيطالية ، بصفوف مكتملة تقريبا ، وذلك ضمن استعدادات المنتخب لمشوار الدفاع عن لقبه في كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا.



وينتظر انضمام توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني ، إلى المنتخب الألماني يوم السبت المقبل بعد الاحتفال بفوزه مع الريال بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول يوم السبت، بينما لا يزال جيروم بواتينغ مدافع بايرن ميونخ يتعافى من الإصابة في الفخذ.



وقال لوف بشأن بواتينغ: في نهاية الأسبوع ربما يشارك جزئيا في التدريبات بالكرة مع الفريق.



وكان اللاعبون الـ25 الآخرين في القائمة الأولية للمنتخب الألماني قد بدأوا التدريبات بالفعل في وقت سابق.



ويلتقي المنتخب الألماني نظيره النمساوي وديا في كلاجنفورت يوم السبت المقبل، ثم يستضيف المنتخب السعودي في ودية أخرى تقام بمدينة ليفركوزن في الثامن من يونيو.



من ناحية أخرى ، أعرب نجم حراسة المرمى الألماني مانويل نوير عن اعتقاده بتحقيق تقدم هائل في برنامج التعافي من الإصابة في القدم ، وذلك مع اقتراب انطلاقة المونديال.



وقال نوير في مقابلة مع موقع الاتحاد الألماني لكرة القدم : مستوى اللياقة جيد. أعتقد أن المدربين سعداء ، ومن بينهم مدربو اللياقة البدنية.



ولم يشارك نوير في أي مباراة خلال ثمانية أشهر بسبب إصابته للمرة الثالثة بكسر في القدم ، ولكن لوف أكد أنه سيمنح الحارس أكبر فرصة ممكنة لإثبات استعادته اللياقة قبل نهائيات لمونديال.



وقال نوير: بالطبع أنا سعيد بالتدرب مع المنتخب. فكل جلسة تدريبية هي مهمة بالنسبة لي.



وقال لوف إنه في حالة استعادة نوير للياقته ومستوياته المعهودة قبل انطلاق المونديال ، سيكون الحارس الأول للمنتخب في البطولة.



ويتنافس المنتخب الألماني في المونديل ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات السويد والمكسيك وكوريا الجنوبية.



وزاد لاعب الوسط جوليان دراكسلر: كان الأمر استثنائيا في 2014، ولكننا تطورنا أكثر من الوقت.



وأضاف: لا يمكن أن تقارن بين وضعنا حاليا ووضعنا قبل أربعة أعوام، علينا أن نتعامل مع هذا التحدي بروح الفريق.