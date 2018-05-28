روما يتعاقد مع الموهوب الكرواتي تشوريتش

أعلن روما المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع الكرواتي أنتي تشوريتش لاعب وسط دينامو زغرب مقابل ستة ملايين يورو



وسيدفع روما مليوني يورو على الأقل كمبلغ إضافي أو 10 بالمئة من قيمة الانتقال للاعب البالغ عمره 21 عاما، والذي خاض ثلاث مباريات مع كرواتيا، إذا انتقل إلى فريق آخر قبل نهاية موسم 2019-2020.



وقال مونشي المدير الرياضي لروما لموقع النادي: أنا أثق أنه بالتعاقد معه فإننا حصلنا على خدمات أحد المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية.