سواريز: أتمنى شفاء صلاح.. ومواجهته في المونديال

تمنى لويس سواريز، مهاجم منتخب أوروغواي ونجم هجوم برشلونة الإسباني، الشفاء العاجل لمحمد صلاح نجم منتخب مصر بعد الإصابة التي تعرض لها أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف سواريز، في تصريح يوم الأحد: أتمنى الشفاء العاجل لمحمد صلاح والعودة سريعا للملاعب قبل كأس العالم.

وبسؤاله عما إذا كانت ميزة لأوروغواي في غياب صلاح، صرح سواريز: لا، عندما ألعب أنا أنظر إلى الفرق الأخرى وأريد أن تكون أفضل.

ويخوض منتخب مصر أولى مبارياته في مونديال روسيا أمام منتخب أوروغواي يوم 15 يونيو القادم، في مجموعة تضم أيضا منتخبي روسيا البلد المضيف والسعودية.