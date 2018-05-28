كوريا الجنوبية تتغلب على هندوراس ودياً

واصل منتخب كوريا الجنوبية استعداداته للمشاركة في مونديال روسيا الشهر المقبل، من خلال الفوز وديا على نظيره هندوراس 2 -صفر يوم الاثنين في دايغو.



وافتتح سون هيونغ مين لاعب توتنهام الإنجليزي التسجيل لمنتخب كوريا في الدقيقة 60 ثم أضاف البديل مون سيون مين الهدف الثاني في الدقيقة 73، في أول ظهور له مع منتخب بلاده.



ويلتقي منتخب كوريا الجنوبية وديا مع البوسنة والهرسك وبوليفيا والسنغال قبل المشاركة في المجموعة السادسة للمونديال التي تضم ألمانيا والسويد والمكسيك.