مارادونا لـ"العربية": خطتي واضحة للعمل كرئيس ومدرب

أكد الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، أنه سيبذل قصارى جهده كمدرب ورئيس لنادي دينامو بريست البيلاروسي، مضيفاً أن الخطة لشغل المنصبين واضحة تماماً بالنسبة له.

وقال مارادونا في مقابلته مع "العربية": حول رئاستي للنادي فإنه من الجميل أن تعرف وجود جهاز متعاون معك، وأنا عن نفسي سأكرس كل مجهوداتي للنادي، وسأبحث مع ملاك النادي عن جميع الحلول لأي مشاكل من الممكن أن تواجهنا في الفترة القادمة، خطتي للعمل كمدرب ورئيس في الوقت نفسه واضحة بالنسبة لي، إذا سمح لي وقتي فسأكون متواجداً في مكتبي كرئيس للنادي، وسوف أعمل كل ما لدي في المنصبين.

وسبق لأسطورة الأرجنتين، أن درب الوصل الإماراتي ومنتخب الأرجنتين في الفترة من 2008 وحتى 2010. قبل توليه تدريب الفجيرة الإماراتي لعام واحد في دوري الدرجة الثانية الإماراتي. وسيبدأ مارادونا العمل مع دينامو بريست، صاحب المركز الثامن في الدوري المحلي، بعد انتهاء منافسات كأس العالم الروسية.