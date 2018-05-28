ميسي يعلن رغبته ترك برشلونة والعودة إلى الأرجنتين

يود ليونيل ميسي اللعب مع نيويلز أولد بويز في الأرجنتين قبل أن يعتزل في الوقت الذي لم يلعب فيه طوال مشواره سوى مع برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



ويرغب أفضل لاعب في العالم خمس مرات والبالغ عمره 30 عاما في اللعب مع الفريق الذي تدرب معه كطفل في مسقط رأسه في روساريو قبل الانتقال إلى برشلونة وعمره 13 عاما



وقال ميسي لمحطة إلتريسي الأرجنتينية: أنا متأكد على نحو متزايد أن برشلونة سيكون فريقي الوحيد في أوروبا، لكني قلت دائما إني أرغب في لعب كرة القدم في الأرجنتين في يوم ما ولا أعرف إن كان ذلك سيحدث لكن هذا يبقى في ذهني.



وواصل: لو حدث سألعب مع نيويلز وليس أي فريق آخر. أريد أن أفعل ذلك لمدة ستة أشهر على الأقل لكن لا أحد يدري ما سيحدث.



ويستعد ميسي للعب مع الأرجنتين في كأس العالم الشهر المقبل وقال إن إحراز اللقب مع بلاده سيمنحه تجربة استثنائية لكنه لا يتمنى أن يكون قد اختار اللعب مع منتخب إسبانيا التي توجت باللقب في 2010.



وواصل: كنت أتحدث إلى صديق وقال لي ‭‬لو كنت اخترت اللعب مع إسبانيا لأصبحت من الفائزين بالفعل بكأس العالم‭'‬. بكل تأكيد لم أفكر في ذلك أبدا. الفوز باللقب مع الأرجنتين سيكون استثنائيا.