نيمار: لست جاهزاً بعد للمونديال

أكد نيمار مهاجم منتخب البرازيل لكرة القدم أنه "ليس جاهزا مئة بالمئة" بعد الجراحة التي خضع لها لمعالجة كسر في مشط القدم، لكنه أضاف في الوقت ذاته جاهزيته للعب في كأس العالم.

وقال نيمار للصحافيين في مقر تدريبات المنتخب في ريو دي جانيرو: لست جاهزا بعد بنسبة مئة بالمئة. الأمر يحتاج لبعض الوقت، لا زلت أشعر بالخوف قليلا، لكن أمامنا بضعة أيام قبل بدء مشاركتنا.

وجاء كلام نيمار قبل ساعات من توجه المنتخب البرازيلي إلى إنجلترا لمتابعة استعداداته لكأس العالم.

وتابع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي: أحتاج إلى مزيد من الوقت للتخلص من هذا الخوف، ولكنني جاهز للعب ولا شيء يمكن أن يوقفني عن ذلك.

ولم يلعب نيمار (26 عاما)، منذ تعرضه إلى إصابة في مباراة سان جيرمان ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي في 25 فبراير اضطرته إلى الخضوع إلى عملية جراحية، لكنه عاود التدريبات قبل 10 أيام في معسكر منتخب البرازيل استعدادا لكأس العالم.

وأضاف نيمار: أشعر بأنني جيد بدنيا، وأن قدمي على ما يرام. بالطبع يجب أن أتكيف مع بعض الأمور لأنني لا زلت أشعر بعدم راحة، إلا أن ذلك لن يمنعني من اللعب، وأن اللعب في كأس عالم للمرة الثانية حلم، وآمل أن لا يتوقف مرة أخرى.

وخاض نيمار غمار مونديال 2014 في بلاده لكنه تعرض إلى إصابة خطيرة في الظهر في ربع النهائي ضد كولومبيا أبعدته أشهرا عدة عن الملاعب. ولقيت البرازيل في نصف النهائي خسارة فادحة أمام ألمانيا 1-7.

وتخوض البرازيل مباراتين وديتين قبل انطلاق مونديال روسيا في 15 يونيو، فتلعب مع كرواتيا على ملعب أنفيلد الخاص بنادي ليفربول الإنجليزي في 3 منه، ثم ضد النمسا في فيينا في العاشر من الشهر ذاته.

ووقعت البرازيل حاملة الرقم القياسي بخمسة ألقاب في الدور الأول من المونديال ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب سويسرا وكوستاريكا وصربيا.