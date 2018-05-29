أسباس: موراتا لم يستغل فرصة التواجد في كأس العالم

قال المهاجم إياغو أسباس إنه تحدث إلى ألفارو موراتا بعد أن أعلن يولن لوبتيجي مدرب إسبانيا تشكيلة المنتخب الوطني في كأس العالم لكرة القدم وقرر ضمه على حساب زميله مهاجم تشيلسي.



وكان أسباس مهاجم سيلتا فيغو سجل 22 هدفا في الدوري الإسباني في الموسم الجاري مقابل 11 هدفا لموراتا في الدوري الإنجليزي.



وانضم موراتا مهاجم ريال مدريد السابق إلى تشيلسي الصيف الماضي على أمل أن يصبح لاعبا أساسيا مع بلاده لكنه أصبح المهاجم الثاني في النادي خلف أوليفييه جيرو بعد تراجع مستواه وتعرضه للإصابة.



وقال أسباس البالغ عمره 30 عاما للصحفيين: تحدثت إليه ولكنه قرار المدرب. ألفارو خارج التشكيلة وكذلك الكثير من زملائنا الجيدين جدا في الفريق.



وأشار أسباس إلى أن ماريو غوتزه صاحب هدف فوز ألمانيا بلقب كأس العالم 2014 لم ينضم لتشكيلة بلاده وقال : عندما يقضي اللاعب موسما سيئا يستغل زميل آخر الفرصة وينضم للتشكيلة.



وسجل أسباس أربعة أهداف في ثماني مباريات دولية وشارك لأول مرة مع منتخب بلاده في 2016 تحت قيادة لوبتيجي حيث سجل آنذاك هدفا كبديل في لقاء ودي انتهى بالتعادل 2-2 أمام إنجلترا.