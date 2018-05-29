ستيرلنغ يدافع عن وشمه ويقول: والدي فارق الحياة مقتولاً

دافع رحيم ستيرلنغ مهاجم المنتخب الإنجليزي عن الوشم الجديد له والذي يحمل صورة بندقية، مشيرا إلى أنه يشير إلى والده الراحل ويحمل "معاني عميقة".

ونشر ستيرلنغ (23 عاماً)صورة لوشم على شكل بندقية على فخذه الأيسر، مما جلب عليه الانتقادات من قبل المناهضين للأسلحة وبعض وسائل الإعلام.



ووصفت صحيفة "ذي صن" الوشم بأنه "مقزز" مع نشر صورة في عددها يوم الثلاثاء تحمل عنوان "رحيم يطلق النار على قدمه".



وعلق ستيرلنغ مجددا عبر إنستغرام بالقول : عندما كنت في الثانية من عمري توفى والدي رميا بالرصاص واتخذت على نفسي عهدا بألا ألمس مسدسا يوما ما ، أسدد بقدمي اليمنى لذا فهي لها معنى عميق.



وتلقى ستيرلنغ مساندة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك من القائد السابق لمنتخب إنجلترا غاري لينيكر، الذي وصف اللاعب بأنه لاعب رهيب صاحب أخلاق عمل رائعة، ووصف اضطهاد صحيفة "ذي صن" بأنه أمر مشمئز.



وكتب لينيكر عبر حسابه على شبكة "تويتر" ": من الغريب على هذا البلد أن يحاول تحطيم معنويات لاعبينا قبل بطولة كبرى، إنه أمر غريب وغير وطني.