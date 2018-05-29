غياب محمد صلاح عن الملاعب يتراوح بين 3 و4 أسابيع

كشف أحد المعالجين الفيزيائيين في نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن نجمه المصري المصاب محمد صلاح قد يغيب لفترة بين "ثلاثة وأربعة أسابيع"، ما قد يهدد بشكل جدي مشاركته مع الفراعنة في كأس العالم.

وتعرض صلاح (25 عاماً) لإصابة خطرة في الكتف الأيسر خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد الإسباني ما أثار مخاوف من غيابه عن منتخب بلاده في مونديال روسيا 14 يونيو و15 يوليو

وفي حين لم يحدد النادي مدة الغياب المتوقعة لصلاح، أكد اللاعب الأحد أنه واثق من إمكانية التحاقه بالمنتخب المصري، بينما كشف الاتحاد المحلي أمس أن صلاح سينتقل إلى إسبانيا لتمضية فترة علاج.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الثلاثاء عن المعالج الفيزيائي روبن بونس أن صلاح سيحتاج إلى ما بين "ثلاثة وأربعة أسابيع" للتعافي.

وأضاف معالج النادي الإنجليزي أن صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وأفضل لاعب فيه حزين جراء ما جرى إلا أنه مركز تماما على التعافي وتبيان متى في إمكانه يكون جاهزا.

وأضاف: بالمبدأ ستكون الفترة بين ثلاثة وأربعة أسابيع، إلا أننا سنحاول أن نقلص هذه المواعيد، هذا هو الهدف الكبير.

وفي حال امتدت فترة التعافي ثلاثة أسابيع، لن يتمكن صلاح من العودة قبل 19 يونيو، بينما ستبقيه فترة الأربعة أسابيع غائبا حتى 26 منه.

وأوقعت قرعة المونديال مصر في المجموعة الأولى مع روسيا المضيفة وأوروغواي والسعودية. ويخوض المنتخب المصري مباراته الأولى في 15 يونيو، والأخيرة في الدور الأول في 25 منه.