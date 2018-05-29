ليفربول يتعاقد مع البرازيلي فابينيو

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي يوم الاثنين تعاقده مع البرازيلي فابينيو لاعب وسط موناكو الفرنسي بعقد طويل الأمد.

وشارك فابينيو (24 عاما)، في أربع مباريات مع المنتخب البرازيلي، وسينضم لليفربول رسميا في أول يوليو المقبل بعد اجتياز الفحوص الطبية.

وذكرت تقارير صحافية أن ليفربول سيدفع 45 مليون يورو بجانب خمسة ملايين يورو أخرى كحوافز لضم اللاعب الذي يجيد أيضا الأدوار الدفاعية.

وقال فابينيو للموقع الرسمي لليفربول "متحمس لهذه الخطوة، إنه شيء لطالما أردته، إنه فريق كبير، البنية الأساسية للنادي تبدو استثنائية، ونادٍ في حجم ليفربول يطلب الحصول على خدماتي، لم أفكر كثيرا في الأمر".