مانويل نوير يشارك في ودية ألمانيا والنمسا

أكد أندريس كوبكه مدرب حراس المرمى في المنتخب الألماني أن مانويل نوير سيسجل عودته لصفوف الماكينات الألمانية من خلال المباراة الودية أمام النمسا يوم السبت المقبل.



وقال كويبكه للصحفيين يوم الثلاثاء على هامش المعسكر الإعدادي لمنتخب ألمانيا في إيبان بإيطاليا: كما هو قائم، مانويل سيلعب.. إنه اختبار حقيقي، هذه هي المباريات التي يحتاجها.



ولم يشارك نوير في أي مباراة خلال ثمانية أشهر بسبب إصابته للمرة الثالثة بكسر في القدم ، ولكن مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف أكد أنه سيمنح الحارس أكبر فرصة ممكنة لإثبات استعادته للياقة البدنية قبل المونديال.



كما لم يشارك نوير في أي مباراة مع منتخب ألمانيا منذ أكتوبر 2016، لكنه شارك لمدة 30 دقيقة في مباراة تجريبية يوم الاثنين، انتهت بفوز المنتخب الألماني الأول على منتخب الشباب تحت 20 عاما بنتيجة 7 -1.



ويحاول لوف أن يفعل كل ما بوسعه من أجل استعادة نوير للياقته البدنية قبل المونديال الذي ينطلق في 14 يونيو.



كما يسعى لوف للوقوف على جاهزية حارسه خاصة وأن الموعد النهائي لتسليم القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) يحل يوم الاثنين المقبل.



ومن ناحية أخرى تدرب المهاجم ماريو غوميز بشكل منفرد مثلما فعل المدافع جيروم بواتينغ حيث لازال يتعافى من إصابة في الفخذ.