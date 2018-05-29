مودريتش: ريال مدريد حول أبطال أوروبا إلى "كرة سلة"

يرى اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن فريقه بسط سيطرته وهيمنته على بطولة دوري أبطال أوروبا بنفس الطريقة التي سيطر بها فريقا شيكاغو بولز ولوس أنجلوس ليكرز على بطولة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "إن بي إيه".

وقال مودريتش في مقابلة نشرتها يوم الثلاثاء صحيفة "داي فيلت" الألمانية: في الأسبوع الذي سبق النهائي شاهدنا أفلاما عن فرق لكرة السلة مثل شيكاغو بولز وليكرز وبوسطن سيلتيكس وكيف فازوا لثلاث أو أربع مرات متتالية بـ"إن بي إيه".

وحصد ريال مدريد يوم السبت الماضي لقبه الثالث عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على ليفربول الإنجليزي 3 - 1 في المباراة النهائية.

وتوج ريال مدريد في ذلك اليوم بلقبه الثالث على التوالي في البطولة الأوروبية، وهو ما لم يتمكن أي فريق من القيام به منذ تحقيق نادي بايرن ميونخ هذا الإنجاز في السبعينيات من القرن الماضي تحت قيادة لاعبه السابق فرانز بيكينباور.

وأضاف مودريتش الذي يلعب مع ريال مدريد منذ العام 2012، قائلا: إنه أمر مذهل وتاريخي، لا أعرف إذا كان بإمكان أحد تكراره في المستقبل.

وخلال المقابلة الممتدة التي تحدث فيها عن بدايته مع عالم كرة القدم وعن الكيفية التي يستمتع بها بوقت فراغه في العاصمة الإسبانية مدريد، أسهب مودريتش بالثناء على زميله الألماني في ريال مدريد، توني كروس.

واستطرد مودريتش قائلا: بالنسبة لي هو أحد اللاعبين الأفضل في العالم، وأستمتع بكل مباراة أقضيها بجانبه، شخصيته تشبه شخصيتي كثيرا، ولذلك أعتقد أنه لهذا السبب تجمعنا مشاعر طيبة.