وينكس لاعب توتنهام يخضع إلى عملية جراحية في الكاحل

قال نادي توتنهام هوتسبر ثالث الدوري الإنجليزي أن لاعب وسطه الدولي هاري وينكس خضع لعملية جراحية لمعالجة إصابة في كاحله أبعدته عن نهائيات كأس العالم 2018 مع منتخب إنجلترا.

وشارك وينكس (22 عاماً) في 25 مباراة مع توتنهام خلال الموسم المنصرم، ثلاث منها فقط منذ بداية 2018 وكانت في مسابقة كأس إنجلترا.

وتعرض وينكس لاصابة في الكاحل في النصف الثاني من الموسم كلفته مكانه مع منتخب "الأسود الثلاثة" في مونديال روسيا من 14 يونيو الى 15 يوليو.

وبدأ وينكس الذي جدد عقده مع توتنهام في 17 مايو لخمس سنوات، مسيرته الدولية في المباراة التي فازت فيها بلاده على ليتوانيا 1-صفر في أكتوبر الماضي. اما آخر ظهور له مع فريقه فكان في فوز توتنهام على روتشديل 6-1 في مسابقة الكأس شهر فبراير.

ونشر وينكس صورة عبر "إنستغرام" لكاحله الأيسر كتب إلى جانبها : جرت العملية بنجاح، وجاهز لاستعدادات الموسم الجديد.