إسرائيلي يكشف رغبة ليفاندوفسكي الرحيل عن بايرن

كشف بيني زاهافي وكيل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن اللاعب يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق البافاري بحثا عن تحد جديد مع فريق آخر.



ويلعب ليفاندوفسكي قائد المنتخب البولندي ضمن صفوف بايرن منذ عام 2014 ، بعد أربعة أعوام قضاها بفريق بوروسيا دورتموند ، وقد سجل 106 أهداف في البوندسليغا خلال 126 مباراة.

ومن المفترض أن يستمر عقد ليفاندوفسكي (29 عاماً) حتى 2021 وقد أعلن كل من أولي هوينيس رئيس بايرن وكارل-هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي للنادي أن اللاعب ليس للبيع ، لكن زاهافي قال في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" الصادرة يوم الأربعاء إن اللاعب طلب السماح له بالرحيل.



وأضاف زاهافي : روبرت يشعر بأنه بحاجة إلى تغيير وتحد جديد في مسيرته الاحترافية. ومسؤولو بايرن ميونخ علموا بهذا الأمر.



وأشار زاهافي إلى أن الأمر لا يرتبط برغبة اللاعب بالانتقال إلى فريق معين ، وذلك بعد أن ارتبط اسم ليفاندوفسكي في وقت سابق بالانضمام إلى ريال مدريد.



وتردد أن من بين الأندية التي أبدت رغبتها في ضم ليفاندوفسكي ، يأتي باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيان.



وقال زاهافي : ما يحفز روبرت ليس المال أو الانضمام لفريق معين ، لأن كل أندية القمة تقريبا ترغب في ضم أفضل مهاجم في العالم إلى صفوفها.



ولم يعلق بايرن ميونخ على الأمر وإنما قال مدافعه نيكلاس شول إن ليفاندوفسكي مهم للغاية بالنسبة للفريق ، وذلك خلال تواجده في المعسكر التدريبي للمنتخب الألماني في مدينة إيبان الإيطالية.



وقال شول: ليفاندوفسكي دائما ما يسجل الأهداف طوال الأعوام التي يرتدي فيها قميص بايرن. أثيرت العديد من الشائعات خلال الموسم. لكنها لم تؤثر علينا كما أن ليفاندوفسكي حافظ على الهدوء والتركيز.