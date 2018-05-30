الأجهزة الأمنية الروسية تستعد للحد من عنف الجماهير

تحاول السلطات الروسية حجب الصورة القبيحة للشغب مثلما حدث في مباراتها مع إنجلترا خلال كأس أوروبا قبل عامين بمدينة مارسيليا الفرنسية.

وأعلنت الأجهزة الأمنية الروسية أنها أخدت كل احتياطاتها لوضع حد لأي أعمل عنف أو شغب تصدر من المشجعين الذين لهم سوابق في هذه الأعمال في ملاعب كرة القدم.

ويواجه مثيرو الشغب الروس عقوبة السجن الطويلة بتهم قديمة إذا حدثت إشكاليات في كأس العالم المقبلة وتم الاشتباه بتورطهم، وهو ما جعل أغلب المشجعين الذين يملكون تهما سابقة يفضلون عدم الذهاب إلى المباريات أو التواجد في مناطق المشجعين في الساحات العامة.