عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

الأرجنتيني ليو فرانكو مدرباً للصاعد هويسكا

المصدر: مدريد - د ب أ
فرانكو "يميناً" في المؤتمر الصحفي
رابط مختصر

أعلن نادي هويسكا يوم الثلاثاء عن تعيين حارس مرماه السابق ليو فرانكو في منصب المدير الفني استعدادا للظهور الأول للفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم خلفا للمدرب السابق روبي.

ويمتلك فرانكو خبرة هائلة في الدوري الإسباني حيث خاض تجربة احترافية طويلة امتدت لنحو عشرة أعوام في صفوف ريال مايوركا واتلتيكو مدريد.
وأنهى فرانكو (41 عاماً) مسيرته في صفوف هويسكا في 2016 بعد أن لعب كذلك في صفوف إندبندنتي وسان لورينزو وغلطة سراي.
وشارك فرانكو في أربع مباريات مع منتخب الأرجنتين كما ظهر في مونديال 2006.

كلمات دالّة

#فرانكو, #الدوري الإسباني, #الأرجنتين, #هويسكا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر