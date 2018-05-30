الأرجنتيني ليو فرانكو مدرباً للصاعد هويسكا

أعلن نادي هويسكا يوم الثلاثاء عن تعيين حارس مرماه السابق ليو فرانكو في منصب المدير الفني استعدادا للظهور الأول للفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم خلفا للمدرب السابق روبي.



ويمتلك فرانكو خبرة هائلة في الدوري الإسباني حيث خاض تجربة احترافية طويلة امتدت لنحو عشرة أعوام في صفوف ريال مايوركا واتلتيكو مدريد.

وأنهى فرانكو (41 عاماً) مسيرته في صفوف هويسكا في 2016 بعد أن لعب كذلك في صفوف إندبندنتي وسان لورينزو وغلطة سراي.

وشارك فرانكو في أربع مباريات مع منتخب الأرجنتين كما ظهر في مونديال 2006.