البرتغالي سيلفا يقترب من تدريب إيفرتون

اقترب نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم من تعيين البرتغال ماركو سيلفا مديرا فنيا جديدا للفريق الأول، ويمكن أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا الأمر خلال هذا الأسبوع.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن فرهاد موشيري مالك إيفرتون وضع سيلفا، المدير الفني السابق لواتفورد، كأبرز المرشحين لتدريب فريق إيفرتون عقب إقالة سام ألارديس بنهاية الموسم بعد أن قضى ستة أشهر مع الفريق.



ويتولى مارسيل براندز المدير الجديد للفريق منصبه يوم الجمعة المقبل ويرغب في تعيين مديرا فنيا جديدا قبل الصيف.



والتعيين المقترح لسيلفا، والذي يتوقع أن يكون لمدة ثلاث سنوات، سينهي ملاحقه موشيري التي بدأت في نوفمبر الماضي، عندما أراد إيفرتون المدرب البرتغالي عقب بداية مذهلة مع فريق واتفورد.



وقاوم فريق واتفورد هذا الأمر بضراوة، وأمر إيفرتون بالتراجع وتقدم بشكوى حول هذا النهج لرابطة الدوري الممتاز مع المطالبة بتعويض.



وتراجع اداء واتفورد وتمت إقالة سيلفا في يناير الماضي، وأوضح النادي في البيان الذي أعلن فيه رحيله أن النادي شعر أن تحرك إيفرتون كان هو العامل المحفز للنتائج السلبية.