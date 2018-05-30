الشكوك تتزايد حول مشاركة نوير في كأس العالم

بدأ نجم حراسة المرمى الألماني مانويل نوير العودة لأجواء المباريات ، حيث شارك يوم الأربعاء لبعض الوقت ضمن منتخب الشباب الألماني (تحت 20 عاما) وذلك قبل ثلاثة أيام من عودته المقررة لصفوف المنتخب الأول في مباراته الودية أمام نظيره النمساوي.



وتولى نوير ، حارس بايرن ميونخ ، حراسة مرمى منتخب الشباب يوم الأربعاء في مباراة أمام المنتخب الأول ، خلال المعسكر التدريبي المقام في إيبان بإيطاليا استعدادا لكأس العالم 2018 بروسيا.



ورغم الأداء الجيد الذي يقدمه نوير منذ عودته من الإصابة ، لا تزال الشكوك تحوم حول استدعائه ضمن القائمة النهائية للمنتخب الألماني لكأس العالم 2018 .



وقال توماس شنايدر المدرب المساعد للمنتخب الألماني حامل لقب كأس العالم ، لدى سؤاله عن فرص نوير في التواجد ضمن القائمة النهائية لألمانيا في المونديال لا يمكن التأكيد على ذلك، لكن يبدو أن نوير لديه فرصة كبيرة في المشاركة بالمونديال.



وفاز المنتخب الأول في مباراته أمام منتخب الشباب 2 - صفر ، وقد سجل الهدفين توماس مولر ويوليان دراكسلر ، لكن الدور الإيجابي لنوير مع فريق الشباب ربما يظهر جليا في إنقاذ الفريق من تكرار مثل الهزيمة الثقيلة التي مني بها في مباراته الماضية أمام المنتخب الأول حيث خسر أمامه 1 - 7 .