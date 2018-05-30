رئيس الاتحاد المصري: صلاح سيلحق بكأس العالم

أكد هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على لحاق النجم الدولي المصاب محمد صلاح بنهائيات كأس العالم التي ستنطلق بروسيا منتصف الشهر المقبل مشيرا إلى أن البرنامج العلاجي الذي يخضع له اللاعب حاليا يسير على ما يرام.



ويسابق محمد صلاح، الذي تعول عليه الجماهير المصرية كثيرا في قيادة منتخب بلادها للأدوار الإقصائية للمونديال للمرة الأولى في تاريخه، الزمن للحاق بكأس العالم بعدما تعرض للإصابة بجذع في مفصل الكتف خلال مباراة فريقه ليفربول الانجليزي مع ريال مدريد الإسباني بنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي.



والتقى أبوريدة يوم الأربعاء مع صلاح، الذي يتواجد حاليا بمدينة فالنسيا الإسبانية، لتلقي برنامجه العلاجي والتأهيلي، حيث كان برفقته محمد أبوالعلا طبيب المنتخب المصري.



وأطلع أبوريدة وأبوالعلا على البرنامج العلاجي لصلاح، حيث اطمأنا على سيره بشكل جيد، ولمسا عزم وتصميم اللاعب على اللحاق بزملائه في كأس العالم.



ويخوض المنتخب المصري، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 28 عاما، مباراته الأولى في المونديال أمام منتخب أوروغواي يوم 15 يونيو القادم، ضمن منافسات المجموعة الأولى، قبل أن يواجه نظيره الروسي بعدها بأربعة أيام، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بملاقاة المنتخب السعودي يوم 25 من نفس الشهر.