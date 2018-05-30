ريال مدريد يضم الشاب البرازيلي رودريغو

ضم ريال مدريد الاسباني لكرة القدم الأربعاء البرازيلي الشاب رودريغو رودريغيش(18 عاما)ً قادما من نادي غريميو نوفوريزونتينو، بحسب ما أعلن وكلاء اللاعب الأربعاء.

ووقع اللاعب الشاب عقداً لستة أعوام مع النادي الملكي المتوج هذه السنة بلقبه الثالث تواليا في دوري أبطال أوروبا، على أن يدافع في الموسم المقبل عن فريق الشباب التابع له.

وقال اللاعب عبر حسابه على موقع "انستغرام": هذا حلم يصبح حقيقة، ارتداء قميص أكبر ناد في العالم.

وأضاف : أنا واثق انني سأكون في أفضل مكان ممكن للتقدم كلاعب. آمل في أن أحمل الكثير من الفرح إلى المشجعين وأحرز الألقاب.

وبدأ رودريغو مسيرته في غريميو نوفوريزونتينو في سن السادسة عشرة، قبل إعارته الى بالميراس البرازيلي في الموسم الماضي.