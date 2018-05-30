ماسكيرانو يصبح أكثر لاعب مشاركة مع منتخب الأرجنتين

أصبح اللاعب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو يوم الثلاثاء اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية مع منتخب بلاده على مدار تاريخ هذا الفريق برصيد 143 مباراة بعد أن تفوق على الرقم القياسي القديم المسجل باسم اللاعب السابق خافيير زانتي.

ونال ماسكيرانو (33 عاماً) تكريما خاصا على هذا الإنجاز قبل دقائق من انطلاق المباراة الودية التي جمعت بين الأرجنتين وهايتي الليلة الماضية على ملعب "بومبونيرا" معقل نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني.



وقام كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بتسليم ماسكيرانو قميص منتخب "التانغو" الذي يحمل الرقم 143 وسط تصفيق حار من الجماهير التي حضرت المباراة والتي بلغ عددها 40 ألف مشجع جاءوا لتوديع المنتخب الأرجنتيني قبل بداية معسكره الأوروبي استعدادا لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ويعتبر ماسكيرانو أحد الوجوه البارزة في المنتخب الأرجنتيني الحالي، ولكن أحاطت الشكوك بإمكانية مشاركته في المونديال بعدما قرر مؤخرا الرحيل عن نادي برشلونة الإسباني والانتقال إلى هيبي فورشين الصيني.



وخاض زانتي 145 مباراة بقميص المنتخب الأرجنتيني ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر عدم احتساب ثلاث مباريات منها بعدما اعتبرها غير رسمية.