‬‬جون تيري يرحل عن أستون فيلا

ترك جون تيري قائد إنجلترا السابق وفريق تشيلسي اللندني فريقه أستون فيلا بعد الفشل في التأهل للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وخسر فيلا 1-0 أمام فولهام في نهائي ملحق الصعود للدوري الممتاز في استاد ويمبلي يوم الأحد الماضي.



وانضم تيري (37 عاما) إلى فيلا قادما من تشيلسي في يوليو 2017 بعقد إعارة لمدة عام واحد وخاض 36 مباراة مع فيلا بجميع المسابقات في الموسم المنقضي وسجل هدفا واحدا.



وقال فيلا في بيان عبر موقعه على الإنترنت يوم الأربعاء : نود التعبير عن شكرنا البالغ وتقديرنا لجهوده واحترافيته في الموسم الماضي.



وأضاف : جون قائد حقيقي وأعطى أكثر مما كنا نأمل، يتمتع بشعبية طاغية وبتأثير هائل في غرفة الملابس ولعب دور القائد الفعلي لتشكيل مجموعة من اللاعبين الرائعين.